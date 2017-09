St. Georgen Herausforderungen sind zu meistern

St. Georgen. Angenommen wurde ein Brand, der in einem Lagerraum durch einen technischen Defekt ausgelöst worden war, erklärte Sebastian Kammmerer, der das Geschehen kommentierte.

Atemschutzgeräteträger tragen gut 25 Kilogramm

Erschwert wurde der Einsatz, weil mehrere Verletzte zu suchen waren, die sich vergeblich um die Löschung des Brands bemüht hatten. Dazu begaben sich Atemschutzträger ins Gebäude. Von Kammerer erfuhren die Zuschauer, dass Atemschutzgeräteträger eine 20 bis 25 Kilo schwere Ausrüstung mit sich herumschleppen oder dass sie nur 20 bis 30 Minuten am Stück im Einsatz sein dürfen. Wichtig sei, den Brand von innen zu löschen, um Wasser zielgenau dorthin zu bringen wo es brenne, anstatt ein Gebäude einfach zu fluten. Als die Einsatzkräfte eine Ausweitung des Brands auf weitere Räume und den Dachstuhl feststellten, riefen sie die Ortswehren zu Hilfe. Diese positionierten sich im Innenhof und um das weitläufige Gebäude herum, um Aufgaben wie Menschenrettung, Erkunden der Räumlichkeiten oder das Löschen übernehmen zu können.Bei der Koordination der zahlreichen Rettungskräfte wurde Stadtkommandant Christoph Kleiner von der Führungsgruppe C unterstützt. Viel Aufmerksamkeit erregte die Drehleiter, mit der sich Feuerwehrleute bis in die obersten Stockwerke begaben, um Verletzte zu bergen. Das DRK kümmerte sich um die Versorgung der Verletzten. Die Polizei hatte auch einiges zu tun, um den normalen Straßenverkehr rund ums Gebäude zu koordinieren.