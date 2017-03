St. Georgen Herausforderung mit vielen Chancen

"Die Wirtschaft möchte Risiken berechnen können", fasste Robert Rettich die Lage zusammen. Politische Rahmenbedingungen müssten stimmen. Wichtig sei ein Schulterschluss von Politik und Wirtschaft, dass sie Verständnis füreinander aufbringen, lautete der Konsens.

Die Wirtschaft tue so viel wie nie zuvor, resümierte Frei. Aber auch der Staat leiste sein übriges. Im Bereich Forschung und Entwicklung habe er die Mittel seit dem Jahr 2005 nahezu verdoppelt. Forschung und Entwicklung müssen möglichst unternehmensnah stattfinden. "Wie kann man marktfähige Projekte umsetzen", müsse die Frage der Zukunft lauten. Daher sei es wichtig, Forschung steuerlich besser zu fördern, um so Chancen für den Mittelstand zu schaffen, plädierte der Abgeordnete. Dadurch sollen Forschung und Entwicklung auf einer breiten Basis vorangetrieben werden.

Der Export-Riese China kupfere viel ab. Dies habe nichts mit eigener Entwicklung zu tun. Deutschland habe die Nase vorn, daher sei Unterstützung vom Staat besonders wichtig, stufte Frei die Bedeutung der Forschung ein. Klar sei aber auch, dass der Staat nur den Rahmen dafür bilden könne. Der Rest sei Aufgabe der Wirtschaft.

Die Runde sprach über notwendige Zukunftsinvestitionen – analog sowie digital. Zu diesen zählen Bildung, Wissenschaft, Forschung sowie die Verkehrsinfrastruktur. Digital sei der Schwarzwald-Baar-Kreis ganz vorn mit dabei. In den nächsten Jahren werde eine flächendeckende Breitbandinfrastruktur aufgebaut, erläuterte Frei. Essentiell sei ebenfalls eine intakte Straßeninfrastruktur. Es sei wichtig, die Verkehrsinfrastruktur aufrecht zu erhalten, besonders in Anbetracht dessen, dass Deutschland ein Durchgangsland sei, so Hansjörg Weisser von der Geschäftsleitung. Die Qualität dieser werde mit der B 523 (Lückenschluss Herdenen – Mönchweiler) deutlich erhöht.

Frei bezog Position, dass ein Teil der Steuermehreinnahmen über Steuersenkungen zurückgegeben werden sollten. Zum einen durch eine steuerliche Forschungsförderung. Diese sei gleichzeitig aus volkswirtschaftlicher Sicht die Basis für spätere Steuermehreinnahmen. Die zweite Stellschraube, die Frei in Bezug auf Steuersenkungen nannte, sei der arbeitende Mittelstand. Er möchte die Leistungsträger der Wirtschaft entlasten.