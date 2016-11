St. Georgen Heiter und beschwingt herausgearbeitet

Sabine Porsch mag die Überschrift "Lieben Sie Brahms?" nach dem Buch von Francois Sagan. Dieser Titel setzte sich bei ihr Idee fest, ihn zu einem Thema und einem bisschen mehr zu verwenden.

Etwa auch bei den Musikern Bach und Beethoven, die wie Brahms jeden Musiker ein Leben lang begleiten. Rosemarie Ziegler, bekannt aus dem Lesecafé, brachte dem Publikum in ihrer Lesung das Leben von Brahms näher. Mit der Violoncellosonate e-moll op. 38 entzückten Sabine Porsch am Flügel zusammen mit Kristin King-Dom am Cello. Nach der Pause überraschte das von Peter Dönneweg einstudierte Vokalensemble mit Liebesliedern. Dabei waren nicht nur die fünf Damen in ihren Kleidern eine Augenweide, die sechs Herren im eleganten Gehrock und mit Zylinder konnten durchaus mithalten. Die Mitglieder des Ensembles Peter Dönneweg, Reinhard Wehrle, Jochen Fetzner, Oliver Porsch, Corsin Kleiner, Armin Eckerle sowie Jutta Müller, Kirsten Heinzmann, Andrea Fetzner, Ulrike Tillack und Heike Rieckmann singen überwiegend in Chören mit. Nur so ist mit vier Proben diese heitere und beschwingte Darbietung möglich gewesen. Mit passender Mimik und Gestik unterstrichen alle das präzis und freudig Gesungene. Sabine Porsch und Claudia Seeber begleiteten den Gesang am Flügel. Anschließender donnernder Beifall und Bravo-Rufe waren äußerst berechtigt.

Ziegler erwähnte in ihrer zweiten Lesung zum Leben von Brahms auch den auf dem Plakat zum Konzert zu sehenden "Roten Igel". Dabei handelt es sich um einen Kon­zertsaal im Kärnthnerviertel in Wien. Bestens informiert lauschten die aufmerksamen Besucher zum Schluss den ­innig von Sabine Porsch gespielten vier Fantasien op. 116. Den kräftigen Beifall am Ende nahmen die Mitwirkenden entgegen, während Oliver Porsch jedem einen kleinen Schokoladenigel mit roten Stacheln als kleinen Dank überreichte.