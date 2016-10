St. Georgen Heiße Rennen, kühle Köpfe

Dank des flexiblen Verbundwerkstoffs Carbon kann das Unternehmen seine Axialventilatoren mit glasfaserverstärkten Kunststoff ausstatten und Gewicht sparen.

Ein weiteres Beispiel für Gewichtsreduktion ist die Hohlprofilschaufel des Radialventilators. "Effizienz und Qualität durch Hightech zahlt sich aus", so Thomas Borst, "wir sind stolz, den dreimaligen Konstrukteurs-Weltmeister technologisch unterstützen zu dürfen.

"Der Wechsel auf echte Klimatisierung macht unsere Arbeit direkt an der Rennstrecke angenehmer", erklärt Paddy Lowe, Executive Director (Technical) des Formel-1-Teams. "Selbst in Rennen an heißen Orten wie Asien können wir nun einfacher einen kühlen Kopf bewahren und auch die Elektronik wird bestens klimatisiert. Wir haben bereits bei einigen Projekten mit unserem Teampartner ebm-papst sehr erfolgreich zusammengearbeitet, etwa bei der Boxenklimatisierung oder dem Kühlen der Autos in der Box", erklärt Paddy Lowe.