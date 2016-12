St. Georgen Heimeliger Klang der Stubenmusik

St. Georgen/Unterkirnach. Zum 14. Mal spielen beide Gruppen in wechselnden Kirchen der näheren Umgebung. Durch die Trachten und die Musik sollen die Gäste in eine Zeit zurückversetzt werden, in der es noch nicht so hektisch war wie heute, um ihnen in der Adventszeit eine Stunde der Ruhe und Entspannung bei Musik, die zu Herzen geht, zu bieten.

Die weichen Klänge von Hackbrett, Gitarre, und Zither prägen den unverkennbaren heimeligen Klang der Stubenmusik. Die Glockengruppe sorgt durch die Kuhglocken für die etwas lauteren Töne. Heitere und besinnliche Texte ergänzen das Programm aus volkstümlichen und weihnachtlichen Musikstücken. Der Eintritt ist frei. Über Spenden freuen sich der Trachtenverein und die Kirchengemeinde.