St. Georgen Heimat fließt in seine Werke mit ein ????????

Heute lebt Weis in Neustadt, ist gelegentlich aber zum Wandern in seiner alten Heimat. ­"Vor allem ins Brigachtal hinein, Richtung Hirzbauernhof – das ist meinem Interesse für die frühe keltische Besiedlung unseres Gebietes geschuldet", erläutert er.

Daher hat der Historiker, der in Freiburg unter anderem Neuere und Neueste Geschichte studiert hat, auch ein Buch zu diesem Thema mit dem Titel ›Magisch – mystisch – megalitisch‹ veröffentlicht. Darin legt er einiges über die Bedeutungszusammenhänge bei den Kelten zwischen Brigach-, Breg- und Elzquelle dar, sagt er.

Auch seine Kriminalromane spielen in vertrauten Gegenden: "Im Schwarzwald kenne ich mich aus, da muss ich nicht erst lange Straßen, Gebäuden, Landschaften recherchieren, sondern da weiß ich, über was ich schreibe und dass es jeder Überprüfung standhält."

Besonders sei es, dass tatsächlich lebende Menschen, wie etwa Bürgermeister oder Kneipenwirte, in seinen Geschichten vorkommen. "Es ist eine ziemliche Herausforderung, über eine Region und die Menschen dieser Region mit all ihren spezifischen Eigenheiten zu schreiben, wenn man weiß, dass das unmittelbar auf den Prüfstand kommt." Genau das sei es aber auch, was für den Krimiautor den Reiz ausmache, über den Schwarzwald zu schreiben.

Seine ersten journalistischen Erfahrungen sammelte Weis in Titisee-Neustadt."Ich habe als 17-jähriger Schüler in Titisee-Neustadt begonnen, für die örtlichen Tageszeitungen als freier Mitarbeiter zu schreiben", erzählt Weis. Seinen allerersten Artikel über ein großes Narrenkonvent hat er heute noch.

Es folgte ein Volontariat und mehrere Jahre als Lokalredakteur – von 1980 bis 1984 auch in der Bergstadt. 13 Jahre lang war Weis darüber hinaus Nachrichtenchef beim Rundfunk in Freiburg. "Dazwischen habe ich auch als Korrespondent für Berliner Zeitungen aus Baden-Württemberg berichtet und nebenher auch noch lange Jahre im Hochschwarzwald ein Anzeigenblatt betreut", erzählt er. "2002 habe ich die Schreibtischseite gewechselt." Heute ist er Leiter der Unternehmenskommunikation eines Energiedienstleisters – und als Autor, Journalist und Historiker tätig.

Die Vielseitigkeit und das breit gefächerte Interesse des Autors sind auch in seinen Werken wiederzuerkennen. "Ich suche nicht gezielt nach Inspiration, sondern ich erlebe, dass mich immer alles inspiriert", beschreibt er seine Ideenfindung.

Eigene Erlebnisse als Lokalredakteur fließen in Geschichten ein

Für Lokalreporter Alfred, der als Protagonist in den Schwarzwaldkrimis von Roland Weis unterwegs ist, hat er sich entschieden, weil er sich in diesem Metier besonders gut auskenne, erklärt er. "Da muss ich nichts erfinden oder recherchieren, da nehme ich einfach all das hinein, was ich selbst als Lokalredakteur erlebt habe."

Ein Stück weit spiegele er sich selbst in der Hauptfigur Alfred wider. "Allerdings ist das nicht mein aktuelles ›alter Ego‹, sondern ich würde eher sagen, das ist mein ›alter Ego‹ von vor 30 Jahren", sagt er. Ein typisches Merkmal seiner Krimis sei es, dass bei jeder Geschichte ein kleines Augenzwinkern dabei sei.

Seine wissenschaftlichen Werke mache wiederum seine Neugier und der Blick über den Tellerrand zu etwas Besonderem. "Seit etwa 2005 habe ich mich dann stark auf die Regionalgeschichte des Hoch- und Südschwarzwaldes konzentriert und hierzu zahlreiche Bücher veröffentlicht."

Auf die Frage, was ihn an seiner Arbeit als Autor besonders reizt, erwidert Weis: "alles". Eine Zukunft als Autor sei nicht wirklich planbar, erklärt er. "Ich wäre froh und zufrieden, wenn ich im Wechsel wie bisher regelmäßig Krimis und regionalgeschichtliche Untersuchungen veröffentlichen kann." Doch niemand wisse, was kommt.

Eines ist auf jeden Fall sicher: Schwarzwaldkrimi-Fans und regionalgeschichtlich Interessierte dürfen sich auch in Zukunft auf neues Lesematerial aus der Feder von Roland Weis freuen.