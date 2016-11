Eine "Nacht der 1000 Lichter" bietet der Handels- und Gewerbeverein St. Georgen am heutigen Freitag von 18 bis 22.30 Uhr in der Innenstadt an. In den Geschäften warten viele Aktionen, Verköstigungen und Vorführungen. Außerdem beginnt das beliebte Weihnachtsgewinnspiel. Es winken wieder tolle Preise. Vorführungen, Aktionen und Schnäppchen machen zudem Lust auf einen Besuch. Die Weihnachtsbäume sind in der Innenstadt aufgestellt und bieten eine vorweihnachtliche Atmosphäre. Kerzen brennen überall. Das Lagerfeuer der Jugendfeuerwehr ist nicht nur zum Aufwärmen da. Am offenen Feuer darf auch Stockbrot gebacken werden. Eine abwechslungsreiche Bewirtung gibt es an fast jeder Ecke zu finden. Für eine gemütliche Stimmung sorgt auch die Liveband "Dos Más" von 19 bis 22 Uhr am Bärenplatz. Die Initiative Eine Welt öffnet ihre Verkaufsausstellung von 19 bis 22 Uhr im großen Rathaussaal. Foto: Vaas