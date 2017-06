St. Georgen Handball auf Sand und Rasen

"Um die Tradition des Jedermannturniers wieder aufleben zu lassen, wollen wir einladen an diesem Event in neuer Umgebung und neuem Modus", so der Abteilungsleiter Matthias Flaig.

Die Handballer wollen zusätzlich den Rückenwind der sportlichen Erfolge aus der vergangenen Saison (Aufstieg der ersten Mannschaft in die Südbadenliga, südbadische Meisterschaft der B-Jugend weiblich) nutzen und auch den St. Georgener Firmen und Vereinen ermöglichen, diese Sportart einmal hautnah mitzuerleben und selbst auszuüben.

Jeweils mindestens sieben Spieler