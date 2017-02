St. Georgen Hammerprozess: Frau wehrt sich lange Zeit

Ein Polizeibeamter berichtete, Zeugen hätten in der Nähe des Tatorts zur fraglichen Zeit einen am Kopf blutenden Mann zügig weggehen sehen. Die Beschreibung habe ziemlich genau auf den Angeklagten gepasst. Um die von ihm zurückgelegte Wegstrecke herauszufinden, setzte die Kripo zwei Personenspürhunde ein. Nach der Tat tauschte der Angeklagte seine blutgetränkte Kleidung noch in der Wohnung des Opfers mit einer Hose und einem T-Shirt des Lebensgefährten der Ex-Frau. Alle Kleidungsstücke und den Hammer, fand die Polizei später in der Garage seines Hauses. Am Hammer fanden sich neben Blutspuren auch lange, dunkle Haare der ermordeten Frau.

Den Angeklagten fanden Polizeibeamte noch am gleichen Tag mit einem Küchenmesser in der Brust in seinem Haus vor. Laut Gutachten muss er sich nach der Tat mit Wein oder Schnaps betrunken, und die Verletzung selbst zugefügt haben. Gestern berichtete ein Arzt, die Klinge des Küchenmessers habe das Herz nur um zwei Zentimeter verfehlt. Durch eine sofortige Operation habe sein Leben gerettet werden können. Für einen psychiatrischen Sachverständiger sprach nichts gegen eine volle Schuldfähigkeit des von Zeugen als sehr eifersüchtig und kontrollierend beschriebenen Angeklagten. In zwei Wochen soll das Urteil verkündet werden.