St. Georgen Hallenbad nach Radikalkur wieder fit

So manche Kommune hätte sich aus rein finaziellen Gründen anders entschieden, wusste Hinterseh. Denn, wie Rieger betonte, seien es letztendlich, auch wegen des Brandschutzes, rund 7,6 Millionen Euro gewesen, die für die Radikalkur zur Verfügung gestellt werden mussten, davon rund eine Million für eine Brandschutzwand und den Umbau des Eingangs zur Sporthalle. Reinhard Wacker stellte die Behauptung auf, dass man etwa 50 Prozent der Bausumme gar nicht sehe – die sei beinahe sprichwörtlich „vergraben“ worden, verberge sich in den Katakomben, dort wo die Technik für das Bad zuhause ist.

Holz und helle Farben dominieren den Umbau

Sonne und Wald sei für die Planer als Hintergrundgedanke gestanden, erklärte der Chef des Planungsbüros, Jochen Fritz. Daher herrschten Holz- sowie grüne und die hellere goldene Sonnentöne vor. Viel Licht gibt es durch Oberlichter, die es vorher nicht gegeben hatte – und die im Sommer sogar geöffnet werden können, wie Schwimmmeister Nico Wieczorek erfreut feststellte. Zur Eröffnung waren Hunderte gekommen, um das wirklich neue Bad zu erleben, auch die Altbürgermeister Wolfgang Schergel und Günther Lauffer, in dessen Amtszeit das ursprüngliche Hallenbad einst vor 40 Jahren erbaut wurde. Ein wichtiges Bad, das auch für den Schwimmunterricht der Schulen eine Rolle spielt. Es sei in die Jahre gekommen, und ein mutiger, zukunftsgerichteter Gemeinderat habe beschlossen, das Geld in die Hand zu nehmen, um das Bad zu erhalten und zu ertüchtigen.