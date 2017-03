St. Georgen Gymnasium öffnet Türen für "Tag der Profile"

Lehrkräfte erläutern Besonderheiten

Auch das Thomas-Strittmatter-Gymnasium, als Teil des Schulnetzwerkes St. Georgen, will am Samstag, 18. März, von 10 bis 13 Uhr, seinen Beitrag zu einer Entscheidung leisten, die den Talenten und Fähigkeiten der Kinder gerecht wird. Zusätzlich zu ausführlichen Elterninformationen beim Elternabend im Dezember und wie auf der TSG-Homepage soll am Samstag anschaulich werden, wie und was am Gymnasium gelernt wird. Dazu gehört das Pädagogische Club of Rome-Profil der Schule. Lehrkräfte und Schülervertreter werden den Eltern auch die Fachprofile und Besonderheiten des TSG zeigen und erläutern.

Die Führungen starten pünktlich um 10 Uhr. Für Beratung in speziellen Fragen, etwa Rechtschreibung, Fremdsprachen, Mathematik oder Erziehungsfragen, stehen neben dem Beratungslehrer Klassen- und Fachlehrkräfte der aktuellen Unterstufe ­bereit.