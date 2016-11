St. Georgen. Den Vortrag "Gut vorbereitet zum Vorstellungsgespräch" mit Michael Schmidt steht am Donnerstag, 17. November, auf dem VHS Veranstaltungsplan. Jemand ist zum Vorstellungsgespräch eingeladen. Jetzt kommt es darauf an, beim potenziellen Arbeitgeber zu punkten. Mit der richtigen Vorbereitung ist der erste Schritt gemacht. Anmeldungen nimmt die VHS im Rathaus, 07724/87 153, oder per E-Mail vhs@st-georgen entgegen.