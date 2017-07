St. Georgen Grundschüler schwitzen um die Wette

St. Georgen. Im Zeichen des Sports stand der Freitag an der Robert-Gerwig-Schule. Wie schon in den vergangenen Jahren trafen sich auch in diesem Jahr die Viertklässler aus ganz St. Georgen, um die Gewinner des Wettbewerbs "Fit wie ein Turnschuh" zu ermitteln.

80 Sekunden Zeit, um Station zu meistern

An 14 Stationen kämpfte die 114 Schüler um eine gute Punktzahl für ihre Klasse. Die Teilnehmer mussten Bälle so schnell wie möglich von einem Korb in einen umgedrehten Kasten tragen, ein Reck von einem Ende zum anderen entlanghangeln, ohne die darunter stehenden Kegel umzuschmeißen, oder Seilspringen. Für jede Station waren eine Minute und 20 Sekunden vorgesehen, zwischen einem und vier Punkten gab es zu erreichen.