St. Georgen Grundlagen des Glaubens auffrischen und verstehen

Der Kurs ist einerseits für Menschen konzipiert, die wissen und verstehen möchten, was Christen glauben; gleichzeitig werden auch Christen angesprochen, die daran interessiert sind, die Grundlagen ihres Glaubens aufzufrischen, oder auf der Suche nach praktischen Impulsen für ihr Glaubensleben sind.

Der konfessionsübergreifende Alpha–Kurs, der in einer anglikanischen Kirche in London entwickelt wurde, wird seit 1991 weltweit in mittlerweile über 160 Ländern und über 100 Sprachen in rund 40 000 Kirchen und Gemeinden angeboten. Der kostenlose Kurs setzt sich aus neun Freitagabenden, einem Kurstag an einem Samstag und einer Alpha-Abschlussparty zusammen.

Jeder Abend beginnt um 19.30 Uhr in den Räumen der Freien evangelischen Schwarzwaldgemeinde in der Gerwigstraße 37 in St. Georgen mit einem gemeinsamen Abendessen in gemütlicher Runde. Auf eine kurze Lobpreiszeit folgt ein Impulsreferat zu einem bestimmten Glaubensthema.