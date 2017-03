St. Georgen Großmutter der Akupunktur

St. Georgen. Über "Jin Shi Jyutsu", "japanisches Heilströmen", sprach die Heilpraktikerin Petra Schreiber bei der Gartenecke des Obst- und Gartenbauvereins. Das Verfahren habe mit den zwölf aus der Akupunktur bekannten Meridianen zu tun. Es werde oft die Urgroßmutter der Akupunktur genannt, balanciere den Menschen aus und sei auch für Tiere geeignet.

Ähnliches habe es zu allen Zeiten in allen Kulturen gegeben. Instinktives Wissen dazu schlummere in Jedem. Als Beispiel nannte Schreiber das Lutschen des Säuglings am Daumen, mit dem er seine Sorgen harmonisiere. Ein anderes Beispiel sei das Halten des Beckens bei Rückenschmerzen. Das helfe, aufrecht zu stehen. Der Punkt setze körpereigenes Antibiotika frei.

Eine Methode des Heilströmens ist das "liebevolle Umschließen" einzelner Finger. Dabei habe jeder eine andere Funktion. Das Halten des Daumens diene der Harmonisierung des Magen- und Milzmeridians, helfe bei Verdauungsstörungen, Völlegefühl oder Mund- und Lippenthemen.