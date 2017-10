St. Georgen Großes Interesse am Info-Abend

Laut Gottfried Vetter vom Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar beteiligen sich alle 20 Gemeinden des Landkreises am Projekt. Gegründet wurde der Zweckverband, weil etablierte Kommunikationsunternehmen nicht auf der Fläche investieren. Ziel sei, alle Gemeinden bis 2025 anzuschließen. In Peterzell sei die Verlegung der Kabel nächste Woche beendet. Ans Netz gehen könne man im Gebiet Hagenmoos ab Ende November, in Peterzell ab Mitte Dezember.

Bei der europaweiten Ausschreibung zum Betrieb siegte die Stiegeler IT aus Schönau. Die bietet laut ihrem Gründer Felix Stiegeler seit 25 Jahren IT-Dienstleistungen, seit zehn Jahren Breitbandversorgung an. 2009 habe man das erste flächendeckende Glasfasernetz im deutschen Raum in Betrieb genommen. Derzeit gebe es etwa 7500 Endkunden. Drittanbieter könnten auf das Netz, momentan gebe es für Privatkunden aber keine anderen Anbieter.

Bestehende Verträge nicht selbst kündigen