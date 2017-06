St. Georgen Gleich zum Auftakt Lauf und Freibier

Als einen Höhepunkt hat sich die Verlosung eines Neuwagens erwiesen. Die beteiligten 21 Vereine und Gruppen verkaufen 20 000 Lose und streichen hier einen lukrativen Anteil ein. Am Rathaus-Schalter sind die Glücksbringer bereits ausverkauft.

Durch Spenden wird die Tombola ordentlich erweitert. Am Sonntag bei der Verlosung wird es immer enger auf dem Marktplatz. Besonders groß ist der Jubel, wenn der Hauptgewinn "zuhause" bleibt.

Es gibt auf den Festplatzbühnen an beiden Tagen Programm. Auftakt ist am Samstag um 14 Uhr mit dem Fassanstich und Freibier. Musik steht dann im Vordergrund.

Bereich Marktplatz und obere Gerwigstraße: Die Schützengilde baut ihren traditionellen Rosenschießstand auf. DLRG bietet ihr beliebtes Angel- und Wurfspiel für Kinder an. Ein privater Anbieter baut einen Parcours für Kinder auf. Der FC Viktoria Peterzell hat ein Fußballradar beschafft. Dabei können die Besucher ihre Schussgeschwindigkeit mit dem Ball messen. Es gibt einen Info-Stand der Berg­stadtfetzer mit Hüpfer. Der Trachtenmusikverein Langenschiltach präsentiert "nur am Samstag" ab 15 Uhr Kindertanzen.

Im Klosterhof: Die Landjugend Brigach bringt ihre "Kuh Olga" zum selbst Melken mit. Ein Trampolin für Kinder und Piratenhüpfburg hat die Landjugend ebenfalls zu bieten. Die Jugend-Feuerwehr hat ihr beliebtes Bungee-Trampolin aufgebaut.

Nicht zuletzt durch den Stadtfestlauf durch die Förderer des Turnvereins am Samstag als weiteres Angebot hat das Stadtfest zusätzlich an Attraktivität gewonnen. In diesem Jahr gibt es eine ganz moderne Zeitmessung. Beim Zieleinlauf müssen die Teilnehmer nicht mehr in einen "Kanal". Ihre Zeit können sie sich sofort ausdrucken und die Urkunde gibt’s per Internet. Online gingen über 400 Anmeldungen ein. Die Frist ist abgelaufen. Am Veranstaltungstag sind aber noch Nachmeldungen möglich.

Von Samstag auf Sonntag wird bis tief in die Nacht hinein gefeiert. Schluss ist erst um 3 Uhr. Dagegen gibt es am Sonntag keine Verlängerungen mehr. Spätestens zwischen 18 und 19 Uhr beginnt allerorts der Abbau. Am nächsten Tage wartet auf die zahllosen freiwilligen Helfer wieder der Alltag.