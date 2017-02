St. Georgen Glaube ist für sie wichtiges Fundament ihres Lebens

Kinder kommen regelmäßig zu Besuch

Damals war Rudolf schon Rentner. In den Schwarzwald kamen sie, weil schon die Kinder in der Nähe wohnten. Das Ehepaar lebte lange im Silcherweg. Nach dem Tod ihres Mannes zog Ursula an den Marktplatz.

Ein Auto hatte das Paar nie besessen, umso öfter ging es dann zu Spaziergängen in die Umgebung. Ihr Mann habe viel gelesen und sie habe sich um die Kinder gekümmert, so Ursula. Sohn Christian wohnt in St. Georgen und besucht seine Mutter sehr oft. Auch Andreas und Maria kommen regelmäßig zu Besuch. Darüber freut sich die Rentnerin sehr. Auch, dass sie inzwischen schon zwei Enkel und drei Urenkel hat. Die Jubilarin ist immer noch guter Laune, auch wenn das Gedächtnis mittlerweile nicht mehr so gut ist wie früher. Als Kind sei sie sehr oft krank gewesen, das habe sich heute Gott sei dank verloren, so Ursula.

Nur Gutes zu berichten hat Charlotte Zink, die mittlerweile im Rahmen der Nachbarschaftshilfe nach dem Rechten schaut und bei Bedarf Hausarbeiten erledigt.

Den Geburtstag feiert die Jubilarin im kleinen Kreis und freut sich darauf, den Rest ihrer Familie wiederzusehen.