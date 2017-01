St. Georgen Glasfaserausbau:Frist zur Abgabe verlängert

St. Georgen. Schon jetzt beginnt die Auszählung und Berechnung, ob und wo die erforderliche 50-Prozenzt-Quote erreicht wurde. Die Fristen für die Abgabe der Vertragsunterlagen sind in Peterzell zwar abgelaufen, es besteht dennoch die Möglichkeit, sich nachzumelden. Auch im Stadtgebiet St. Georgen endet die Frist am kommenden Freitag, 3. Februar. Wer noch Klärungsbedarf hat, darf sich gerne weiterhin beim Zweckverband direkt oder auch bei Markus Esterle, Amt für Bürgerdienste, kundig machen. Spätestens bis zum 10. Februar ist endgültiger Annahmeschluss. Die Stadtverwaltung rät zu bedenken: Wer jetzt nicht mitmacht, wird in den kommenden Jahren keine oder nur noch sehr kostenintensive Möglichkeiten eines nachträglichen Anschlusses haben.