St. Georgen Gitarrist erlebt manche Überraschung

St. Georgen. In Schonach und in der Raumschaft Triberg oder auch in Freiburg sind sie Kult, mittlerweile sind sie aber auch in der Bergstadt keine Unbekannten mehr: die Band Wombats. Nach dem großen Erfolg im Vorjahr hatte sie das "FAB"-Team erneut ins Technikmuseum geholt.

Von Beginn an herrscht gute Stimmung

Deutlich mehr als 200 Musikbegeisterte hatte die Schonacher Band ins Museum gelockt. Von Beginn an herrschte eine gute Atmosphäre. Eine Reise durch die Zeit und die Welt versprach Wolfgang "Schorle" Schyle. Tatsächlich kam die Band in dieser Hinsicht ganz schön herum und nahm ihr Publikum mit.