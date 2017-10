St. Georgen GFT erwirbt spanisches IT-Unternehmen

Marika Lulay, CEO der GFT Technologies SE, betont: "Mit der Akquisition von Mecanización de Empresas können wir unsere Geschäftsaktivitäten gezielt ausbauen sowie unsere Technologieexpertise erweitern. Unser Ziel ist es, so die Entwicklung von IT-Lösungen für das Immobiliengeschäft voranzutreiben. Darüber hinaus unterstützt der Zukauf unsere Wachstumsstrategie in Spanien." Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

"Bereits im vergangenen Jahr haben wir in Alicante unser erstes Büro eröffnet, um unser Geschäft in Spanien zu stärken. Die Akquisition ist der nächste Schritt, um in dieser Region schnell und gezielt zu wachsen sowie den Standort weiter auszubauen", erklärt Carlos Eres, Managing Director GFT Spain, bei der Vertragsunterzeichnung.

Die Belegschaft von GFT in Alicante umfasst nunmehr 105 Mitarbeiter. Zudem betreibt GFT in Spanien Standorte in Sant Cugat (Barcelona), Lleida, Madrid, Valencia und Zaragoza.