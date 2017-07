St. Georgen Gewerbehallestraße noch wichtiger

Eine besondere Bedeutung erhält die Gewerbehallestraße, die deutlich mehr Verkehr verkraften muss. Hier kommt bei der Einmündung in der Bahnhofstraße deshalb eine Ampelanlage in Betracht.

Die verkehrsberuhigte Zone könnte bleiben wie sie ist oder zur Fußgängerzone umgewandelt werden. Letzteres ist aus städtebaulicher Sicht die bessere Lösung. Dann dürfen nur noch Linienbusse und Andiener diesen Bereich befahren, so Kölz.

Die Gerwigstraße soll in beiden Richtungen befahrbar bleiben. Auf jeden Fall werden nach den Empfehlungen des Experten oberirdische Parkplätze wegfallen. In den Tiefgaragen sei in mehr als der Hälfte der Öffnungszeit noch Potenzial. Es werde auf jeden Fall Verschiebungen der Verkehrsströme gegeben.

Oliver Freischlader (SPD) erkennt eine zusätzliche Belastung der Friedrichstraße, die aber keine Reserven mehr habe. Joachim Kleiner (Freie Wähler) sieht Probleme bei einer Schließung der Zufahrt zur Rathaustiefgarage. Dies ist nur sinnvoll, so Kölz, wenn eine Fußgängerzone kommen soll. Constantin Papst (CDU) und Hans-Peter Rieckmann (Freie Wähler) sehen riesen Probleme für die St-Georgs-Apotheke, wenn Parkplätze wegfallen. Rieckmann kennt in der unteren Gerwigstraße bei Gegenverkehr Schwierigkeiten bei der Anlieferung. Georg Wentz (FDP) sorgt sich um die Vermarktungschancen für die ehemaligen Edeka-Räumlichkeiten, wenn keine direkten Parkplätze mehr vor dem Gebäude sind. Außerdem seien die Tiefgaragen für Behinderte nicht geeignet. Laut Manfred Scherer muss eine neue Planung für die Auslastung der Tiefgaragen sorgen, wenn diese für viel Geld umgebaut werden. Für Gabriele Elsäßer (Freie Wähler) ist die Zufahrt zur Rathaustiefgarage noch tragbar, die Ausfahrt aber eine Katas­trophe. Laut Kölz fahren dreiviertel der Nutzer zur Einfahrt raus. Constantin Papst möchte für die Bahnhofsstraße eine Geschwindigkeitsbeschränkung, weil diese an Attraktivität verliere.

Laut Bürgermeister Michael Rieger ist es Aufgabe des Gemeinderats, in kleinen Schritten die beste Lösung herauszufinden. Kompromisse sind drin, unterstrich Stadtbaumeister Reinhard Wacker.