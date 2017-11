Nach einem LKW-Unfall ist wegen einer Gewässerverunreinigung an der Bundesstraße 33 in Sommerau am Montagvormittag die Feuerwehr St. Georgen alarmiert worden . Durch den Unfall waren Betriebsstoffe/Kraftstoff in den nahen Sommeraubach gelangt. Die Abteilung St. Georgen war mit vier Fahrzeugen im Einsatz und setzte mehrere Ölsperren im weiteren Verlauf des Sommeraubachs, der Brigach und im Bereich des Zulaufs zum Klosterweiher. Polizei und Landratsamt (Amt für Wasser- und Bodenschutz) waren ebenfalls im Einsatz. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Auch der Sturm am Sonntag beschäftigte die Wehr der Bergstadt. Sie musste Hilfe leisten, weil ein Baum auf eine Fahrbahn gefallen war. Die Abteilung Peterzell-Stockburg rückte ebenfalls aus, um einen umgeknickten kleinerer Baum von einer Straße zu räumen. Foto: Haro