St. Georgen Getragen in der Not

Das Motto der Veranstaltung lautet: "Durch die Zeiten". "Es geht nicht immer geradeaus. Manchmal geht es auch nach unten... ich trag dich durch die schweren Zeiten..." sang Udo Lindenberg in seinem letzten Studioalbum "Stärker als die Zeit".

Auch der christliche Glaube ist kein Garant dafür, dass alle Lebenswege immerzu beständig und geradlinig verlaufen. Auf Zeiten des Glücks und offensichtlichen Segens folgen immer wieder schwere Zeiten, die von mancherlei Nöten gekennzeichnet sind. Zeiten der Krankheit und des Verlusts, der Unsicherheit und des Zweifels gehören mit zu den Begleitern auf dem Lebensweg.

Der Gottesdienst soll zum Ausdruck bringen, dass der Mensch in allen Lebensepisoden mit der Gegenwart Gottes und mit seinem Beistand rechnen darf. In den guten Zeiten ebenso, wie in schwierigen Zeiten, die von Sorge und Not bestimmt sind.