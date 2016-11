St. Georgen Gesunder Rücken kann auch entzücken

St. Georgen. I n der Hauptverwaltung von EBM-Papst sind strahlende Gesichter zu sehen. Ihnen ist die Entspannung anzumerken, die sie durch Massagen im Rahmen der Rückenwoche angeboten bekommen.

Ein Besprechungszimmer ist zum Wohlfühlraum umfunktioniert. Platz für zwölf Massageliegen, die durch Trennwände für mehr Privatsphäre sorgen, ist geschaffen. Schüler der Physiotherapieschule Ortenau (PSO) sorgen bei den Mitarbeitern für erholte Rücken. Armin Bechthold, Lehrer an der PSO, begleitet seine Schüler und sieht, dass diese sich in der Realsituation sehr gut zurecht finden. Es sei zwar anstrengend, aber auch eine tolle Sache für sie, bei der sie Gelerntes anwenden und Neues dazulernen könnten, sagt er.

In einem anderen Besprechungszimmer werden Seminare angeboten. Ulrike Hartmann, Präventologin und Physiotherapeutin, erörtert mit den Teilnehmern, welche Risikofaktoren es für den Rücken gibt und wie man diesen gezielt stärken und entlasten kann. Die Seminare seien auf Personen mit überwiegender Bürotätigkeit beziehungsweise Produktionstätigkeit ausgerichtet. An zwei Tagen findet die Aktion in der Hauptverwaltung und zwei Tage lang im Werk statt. In der kommenden Woche dürfen sich die Mitarbeiter am Standort Herbolzheim auf Massagetermine freuen.