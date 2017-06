St. Georgen Geschichtsfreunde im Elsass

Die Hohkönigsburg, ein imposantes Bauwerk, erbaut im 12. Jahrhundert, ist ein steinerner Zeitzeuge von neun Jahrhunderten europäischer Konflikte und Rivalitäten zwischen Lehensherren, Königen und Kaisern. Vornehme Besitzer hat die Burg erlebt wie die Dynastie der Habsburger und der deutsche Kaiser Wilhelm II. Er war es auch, der zu Beginn des 20. Jahrhunderts die s pektakuläre Restaurierung der Burg veranlasste. Heute bietet die Burg bemerkenswerte Einblicke in das Leben in einer Burg des 15. Jahrhunderts im Elsass. Eine gro ße Sammlung von Waffen und Möbeln aus dem 15. bis 17. Jahrhundert ermöglicht Blicke in die Welt des Mittelalters. Erbaut auf einer Höhe von fast 800 Metern besteht vom außergewöhnlichen Bauwerk aus ein atemberaubender Blick auf die elsässische Tiefebene, den Schwarzwald und manchmal bis zu den Alpen.

Das Kunstmuseum Unterlinden, ein ehemaliges Domi nikanerinnen-Klosters, verfügt über eine große Sammlung von Objekten vom Neolithikum bis hin zur Gegen wart. Es besitzt internationalen Ruf, insbesondere durch sein wichtigstes Exponat, den weltberühmten Isenheimer Altar von Matthias Grünewald.

Abfahrt ist an der Kirche in Buchenberg um 6.30 Uhr, in St. Georgen am Ökumenisches Zentrum um 6.45 und an der Robert-Gerwig-Schule um 7 Uhr.