St. Georgen Gerüstet in die Alpen

Peter Müller aus St. Georgen, Beisitzer der Sektion, ist bestens zu diesem Thema prädestiniert und moderierte die Gruppe effizient. Fragen waren etwa: "Wie können sich die Teilnehmer den Schwierigkeitsgrad bei Hochtouren vorher schon vorstellen? Mit welchen Anstrengungen muss man rechnen? Welche Teilnehmerzahl sollte die Gruppe maximal haben?"

Solche und ähnliche Fragen wurden diskutiert. Die besprochenen Ergebnisse sollen umgesetzt werden. So wird künftig den Teilnehmern so detailliert wie möglich im schriftlichen Jahresprogramm erläutert, was sie in den Bergen erwartet. Vom Schweizer Alpenclub (SAC) vorbereitete Kriterien fließen mit ein. Des Weiteren werden die Teilnehmer, insbesondere bei Hochtouren, Faltblätter mit den wichtigsten Informationen und Kontaktdaten erhalten.

Der Vorsitzende Martin Kramer regsame Teilnahme an der Klausurtagung. Die vorgeschlagenen Verbesserungen zum Thema Krisenmanagement können jetzt sukzessiv umgesetzt werden.