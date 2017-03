St. Georgen Gema bucht nach Konzert unberechtigt ab

Die Vorsitzende Monika Hacker berichtete von Streit mit der Gema. Man habe beim Weihnachtskonzert keine Tonträger laufen lassen und das Singen werde über den badischen Chorverband abgerechnet. Trotzdem habe die Gema unberechtigt Gelder abgebucht, was zu viel Schriftverkehr führte. Das Problem sei, dass man bei der Gema niemanden erreiche. Der Verein hat derzeit 116 Mitglieder, 29 davon aktiv.

Schriftführerin Brigitte Rosenfelder erinnerte an die "vielen schönen Stunden" des vergangenen Jahres. Sie berichtete aber auch von Unstimmigkeiten mit Philipp Kaspar, der sich über Trainingsausfall der Freizeitkicker aufgrund der Kinderchorproben beschwerte.

Aktive des Vereins wirkten beim "Tag des Liedes" in Schonach mit und besuchten ein Frühlingskonzert in Weilersbach sowie ein Herbstkonzert in Sunthausen. Der Jahresausflug führte an Saar und Mosel. In Trier gab es eine Stadtrundfahrt mit dem Römerexpress. Eine Halbtagesfahrt führte zu einem Weinfest in Kiechlinsbergen. Im Juli erfreuten Sängerinnen und Sänger Einwohner des Elisabethhauses mit Liedern.