St. Georgen Gelungener Start der Sportwoche

"Holzwurm" kommt neu hinzu

Nach dem Erfolg des vergangenen Jahres wurde dann am Abend die "Wälder Kult-Kneipen-Party" wiederholt. Bei dieser zweiten Auflage hielt sich Initiator und Organisator Manfred Nopper an das Erfolgskonzept. Allerdings wurde mit dem "Holzwurm" noch an eine weitere Kneipe erinnert, die damals im Keller der heutigen Pizzeria Europa (damals Stadtcafé) mit ihren Kultgetränken "Grüne Witwe" oder "Batida Kirsch" sehr beliebt war. Daneben waren wieder mit ihren jeweiligen typischen Getränken vertreten der "Schwarzwald-Keller" ("Schwert"), der „"Waldpeter", die "Tenne" sowie die "Zum Melle". Wieder kam dieses Konzept beim Publikum an, die Veranstaltung war sehr gut besucht und es herrschte hervorragende Stimmung.

Am Sonntag ging die Sportwoche weiter vor allem mit der Einweihung des neuen Spielplatzes, dem Frühschoppen. Am Montag ist Handwerkervesper. Über den weiteren Verlauf der Sportwoche werden wir noch berichten.