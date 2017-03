St. Georgen Gefährlicher Weg zum Laichplatz

St. Georgen-Peterzell. Sobald die Nächte milder werden, verlassen die Amphibien ihr Winterquartier. Sie wollen zu ihren Laichplätzen. Oft kreuzen sie dabei Straßen. Nur die wenigsten verfügen über installierte Amphibien-Leitsysteme wie zwischen Neuhausen und Obereschach.

Auf der Landesstraße entlang dem Gewerbegebiet Hagenmoos/Engele in Peterzell sind in dieser Zeit auf beiden Seiten der Fahrbahn Schutzzäune aufgebaut. Die Amphibien landen in Eimern und werden von Freiwilligen auf die andere Seite gebracht.