St. Georgen Gedenktag nicht nur für die Toten

St. Georgen. Die Stadtmusik begrüßte musikalisch. Der Besuch zeige, dass das Schicksal der Menschen, die Krieg zum Opfer fielen, heute noch bewege, so Bürgermeister Michael Rieger. Er könne nachvollziehen, dass der Tag bei vielen bestenfalls ein Achselzucken hervorrufe. In einer freien Gesellschaft solle es jedem überlassen sein, wann und ob er sich mit der Vergangenheit beschäftige. Angesichts der dramatischen Zunahme von Fremdenfeindlichkeit sei es aber wichtig, sich mit der dunklen Vergangenheit zu befassen. Der Tag sei Einladung zum Nachdenken, was Kriegsopfer heute lehren können. Friedliches Miteinander solle schon im Kleinen gelebt werden.

Laut Rieger liegt 2016 die Schlacht um Verdun 100 Jahre zurück. Verdun sei Inbegriff der Sinnlosigkeit bewaffneter Auseinandersetzungen, aber auch Symbol für Überwindung von Feindschaft.

Die Welt sei heute alles andere als friedlich, Tod und Terror bittere Realität. Gewalt habe beispiellose Wanderbewegungen in Gang gesetzt. Gewalttaten mit islamischem Hintergrund träfen die Gesellschaft bis ins Mark. Frieden sei ein höchst zerbrechliches Gut. "Lassen wir nicht zu, dass Gewalt oder Krieg jemals wieder Mittel der politischen Auseinandersetzung werden." Er sei stolz, wie sich St. Georgen für Toleranz und Völkerverständigung einsetze. Flüchtlingsarbeit bringe Menschen miteinander ins Gespräch.