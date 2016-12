St. Georgen Gedenktag gefeiert

St. Georgen. In den Ta­gen um den 4. De­zem­ber, dem To­des­tag Adolph Kol­pings, fei­ern bun­des­weit 2500 Kol­pings­fa­mi­li­en so­wie welt­weit et­wa ei­ne hal­be Mil­li­on Mit­glie­der in 61 Län­dern den Kol­ping-Ge­denk­tag. Aus die­sem An­lass wer­den auch lang­jäh­ri­ge Mit­glie­der vor Ort in den Kolpingsfamilien geehrt.