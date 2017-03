St. Georgen Geben und Nehmen mit Triberg

Auswanderer aus der Herrschaft Triberg wählten das Elsass als bevorzugtes Ziel. Meist waren es arme Schlucker, die "das große Glück" in der Verheiratung suchten – Handwerker, beispielsweise Mühlenbauer, aber auch Ärzte.

Andererseits war sehr bald im Elsass bekannt geworden, dass in Triberg Wunderheilungen vorgekommen waren, was Pilgerströme in großer Zahl in die Kirche "Maria in der Tanne" anlockte. Also kamen sie auch aus dem Elsass zu Hunderten.

Der Tourismus von damals war für Triberg eine Quelle bescheidenen Wohlstands. Die Abschaffung zahlreicher Feiertage um 1800, die zugleich Wallfahrtstage waren, löste Entsetzen und Widerstand aus.

Nonnen aus Triberg und Umgebung zogen in elsässische Klöster. Bekanntester Geistlicher war Matthäus Dieterle vom Gasthaus Forelle in Gremmelsbach, der sogar im Straßburger Münster predigte. "Glückliche Gegenwart" schloss Karl Volk den Vortrag: Der Rhein sei keine Grenze mehr und Elsässer könnten ungehindert in den Schwarzwald sowie Schwarzwälder in die Vogesen kommen.