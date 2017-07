St. Georgen Gartenarbeit oder die Gene

Auch er kam in Schwenningen zur Welt, legte dort das Abitur ab und studierte in Freiburg Jura. Als er in einem renovierten Rechtsanwaltsbüro arbeitete, erhielt er den Hilferuf eines Schulkameraden. Der war Vikar in Ebingen und hatte im Religionsunterricht einen Schüler geohrfeigt. Günther übernahm seine Verteidigung vor dem Schöffengericht in Balingen und schaffte den Freispruch.

Ein Jahr später kam es zur Revanche. Der Referendar Günther Lauffer wurde mehrfach versetzt. Wieder schien ein Wechsel angesagt. Deshalb heiratete das Paar schnell standesamtlich, weil es damals zum schmalen Salär noch Trennungszulage gab. Erst einige Wochen später erfolgt am 11. Juli 1957 die kirchliche Trauung in der Markuskirche in Schwenningen durch den Schulkameraden.

In Schwenningen lebte das Paar im Haus der Lauffer-Eltern. Günther wurde Richter am Landgericht in Ravensburg, war zuletzt am Amtsgericht in Villingen. Im Jahr 1959 kam Sohn Martin, 1962 Tochter Regina zur Welt.

Im Jahr 1968 bewarb sich der Familienvater um das Amt des Bürgermeister und schaffte unter 16 Bewerbern den Sprung ins Rathaus. 24 Jahre lang blieb er oberster Bergstädter. Schwiegertochter und Schwiegersohn sowie eine Enkelin und zwei Enkel haben die Familie wachsen lassen.

Das Jubelpaar ist noch äußerst rüstig und rege. Lieselotte Lauffer (90) hält die Gartenarbeit fit. Noch heute gehören Musik und Reisen zu den großen Hobbys. Nächstes Ziel ist im September Hamburg mit der Elbphilharmonie. Günther Lauffer (89, "bei mir sind’s die Gene, meine Mutter wurde über Hundert") spielt jede Woche vierhändig mit Peter Dönneweg Klavier.

Gefeiert wird in heimischen Gefilden im Kreis der Familie und Freunde.