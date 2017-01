St. Georgen Ganz ohne Enten oder Gänse

St. Georgen-Peterzell. Um ein Übergreifen der hoch infektiösen Vogelgrippe H5N8 auf Hausgeflügel zu verhindern, herrscht seit Mitte November Stallpflicht für die vielen Geflügelhalter im Land, voraussichtlich noch bis mindestens Ende Januar. Die Schau in der Peterzeller Mehrzweckhalle soll jedoch bereits am 21. und 22. Januar stattfinden. Vom Veterinäramt habe der Verein generell "Grünes Licht" bekommen, allerdings mit satten Einschränkungen. Daher wird man in Peterzell einige der bisherigen Volieren nicht sehen – denn Wassergeflügel wie Enten und Gänse dürfen nicht gezeigt werden. Und eine weitere Einschränkung wird es ebenfalls geben: Nur Züchter aus der Bergstadt und ihren Teilorten dürfen die Ausstellung beschicken.

Mitglieder aus Nußbach oder Tennenbronn haben leider das Nachsehen, auch wenn sie dem Verein an­gehören. Dies betraf auf der anderen Seite auch die St. Georgener Züchter, die beim Nachbarverein Nußbach eine Mitgliedschaft nachweisen können. Ihnen ist in Nußbach an diesem Dreikönigs-Wochenende ebenfalls untersagt worden, selbst auszustellen.

Eine der Schönsten im ganzen Land