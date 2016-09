St. Georgen Ganz besonderer Warenkorb

"Wer gut leben kann, flüchtet nicht"

Gemeinsam mit der Evangelischen Erwachsenenbildung lädt die Steuerungsgruppe Fairtrade-Town zu einem Vortrag mit anschließendem Gespräch ein. Zum Thema "Wer gut leben kann, flüchtet nicht – Fluchtursachen durch fairen Handel bekämpfen" referiert Erhard Kropp aus Titisee am Donnerstag, 22. September, um 19 Uhr im großen Rathaussaal.

Wenn die Perspektive in der Heimat fehlt, treibt es Menschen in die Flucht. Sie suchen eine bessere Zukunft in den wohlhabenderen Ländern. Der Referent geht auf die Fragen ein, welche Ansätze es gibt, Menschen in den Ländern des Südens ein gutes Leben zu ermöglichen und welchen Beitrag der faire Handel leisten kann.

Erhard Kropp aus Titisee war über 30 Jahre als entwicklungspolitischer Fachberater in Asien und Afrika tätig. Auch in seinem Ruhestand ist er weiter als Berater engagiert. Er will aufzeigen, wie der Handel mit Fairtrade Produkten aus diesen Ländern zur Überwindung der dortigen strukturellen Probleme beitragen kann.

Außerdem bietet die Steuerungsgruppe ein Quiz an. Die Quizfragen sind erhältlich in teilnehmenden Geschäften, im Rathaus, sowie auf der Homepage: www.st-georgen.de/fairtrade. Teilnehmer sollten das ausgefüllte Quiz im Rathaus abgeben. Zu gewinnen gibt es einen "Fairen Warenkorb", einen Gutschein für Kaffee und Kuchen für zwei Personen im Café Bohnenheld sowie die DVD "The true cost – Der Preis der Mode".

Beim "Saft-Fairgnügen" schenken fair gehandelten Saft zum Probieren von 17. bis 24. September aus: Bäckerei Hallerbeck in Zusammenarbeit mit der Initiative Eine Welt, Blickpunkt Brille, Blumenecke Oestreich, Café Bohnenheld, Henninger, Lakritz, Natur- und Feinkost A. Hoppe, Optik Fichter, Reisebüro Bühler, Schwarzwaldseele, Stadt St. Georgen, Volksbank, Willi Wuff, Realschule, Robert-Gerwig-Schule und Thomas-Strittmatter-Gymnasium.