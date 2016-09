St. Georgen Gäste schätzen den Schwarzwald

St. Georgen. (maz). Die Luft und die Ruhe habe es ihnen angetan, ebenso die herzlichen Kontakte zu ihren Vermietern. So sehr, dass sie seit 1974 ihren Urlaub in St. Georgen verbringen. Mit einer Urkunde, der goldenen Gästenadel und einem Geschenkkorb voller heimischer Produkte dankte Heinrich Seebacher, Vorsitzender des Verkehrsvereins St. Georgen, Alfons und Steffie Klein aus Mainz für ihren Treue zum Ferienland. Sind sie doch zum 50. Mal in der Bergstadt zu Besuch.