St. Georgen Fußboden offensichtlich nicht gedämmt

Königsfeld-Weiler. Daniela Schleicher und Bauleiter Robert Naegele vom Büro Schleicher Architekten, Ortsbaumeister Jürg Scheithauer, Bürgermeister Fritz Link und Ortsvorsteher Frank Kammerer gaben einen ersten Einblick ins Geschehen.

Laut Link kostet das Projekt 2,1 Millionen Euro. 1,3 Millionen davon sind laut Scheithauer für die energetische Sanierung eingeplant. Zuschüsse von Land und Bund betrugen 940 000 Euro. Die ersten Vergaben lagen unter den Kostenberechnungen. Weitere Vergaben erfolgen in der nächsten Gemeinderatssitzung. Die ersten drei Wochen standen laut Naegele ganz im Zeichen des Rückbaus. Der nächste Schritt ist der Wiedereinbau der Holzunterdecke samt Isolation.

Hier gibt es aber eine Unsicherheit. In der Vergangenheit tropfte immer wieder Wasser auf den Boden, was auf undichte Ziegel zurückgeführt wurde, wie Link erklärte. An der Unterseite der Dachverkleidung zeigten sich aber beim Rückbau große Feuchtigkeitsflecken. Nun geht es darum, welche Maßnahmen zur Abdichtung nötig sind. Den Zeitplan sieht Naegele dadurch aber bisher nicht gefährdet.