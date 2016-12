St. Georgen Fußballer haben Spaß mit "Bluff"

Dem trat nun Gisela Seifermann entgegen. Wenn man beim FC Viktoria etwas anbietet, dann wird es zumindest mal angeschaut – und pünktlich um 18 Uhr standen schon einige Leute da, die den angestrebten Spieleabend genießen wollten. Sie versuchten sich mit "Bluff", "Scotland Yard" oder etwas Ähnlichem. Keine ganz neuen, aber allesamt sehr eingängige Spiele, die einfach Spaß machen.

Ein wenig Anlaufzeit brauche das Angebot sicher. Aber Gisela Seifermann ist sicher, dass sich auch der Spieleabend im Laufe der Zeit etabliert – und ein Dutzend Besucher zum Anfang sei schon mal richtig gut, zeigte sie sich froh über den guten Beginn.

Schwierig sei dagegen die Terminfindung für den Triathlon gewesen: Viele Kicker seien zugleich in der Guggenmusik oder bei den Engelegoaschtern im Häs und die haben fast jedes Wochenende einen richtig vollen Kalender. Sie hofft nun, dass am 4. Februar trotzdem eine Menge Leute kommen werden. Denn wenn die Narren am Abend wegfahren, ist der Triathlon längst vorbei.