St. Georgen Fußball und Party

Königsfeld-Weiler. Der FC Weiler veranstaltet zusammen mit der Landjugend Weiler ein Fest vom 7. bis 9. Juli auf dem Vereinsgelände des FC Weiler. Fußball und Party stehen im Fokus. Beginn ist am Freitag ab 18.08 Uhr mit einem 8,88-Meter-Turnier für jedermann, anschließend ist im Festzelt eine "All Mixed Up Party". 27 Landjugendmannschaften spielen am Samstag ab 15 Uhr um den Sieg. Am Samstagabend gibt es einen Hauch von Mallorca. Ab 21 Uhr gibt es die Schlagerarena mit DJ Palmenknaller und Special Guest Rick Aren, der gegen 23 Uhr in Weiler auftritt.