St. Georgen Fürst der Finsternis wartet schon

Das Ticket für den Abend kostet ebenfalls 18 Euro (Schüler zahlen 14 Euro).

Außerdem weist das Theaterteam darauf hin, das Karten zu den Terminen "Am Ende der Welt" (Samstag, 7. Januar, 15 Uhr), Kurzfilmaufführung "Funkenflug Chronik einer Katastrophe" (Dienstag, 10. Januar, 19.30 Uhr) sowie zum Musik-Comedy Abend "I’m a Rocker" (Samstag, 28. Januar) mit dem Träger des Prix Pantheon, Gewinner des Deutschen Kleinkunstpreises und Ensemblemitglied der Lach- und Schießgesellschaft in München Norbert Bürger und seiner Solofigur "Bürger from the hell", ebenfalls bereits im Voraus bei Natur- und Feinkost Hoppe, Telefon 07724/91 83 99 erhältlich sind.