St. Georgen Fürst der Finsternis wartet schon

Für die beliebte Veranstaltung der Reihe "Kabarett meets Comedy", das für Sonntag, 22. Januar, 20 Uhr, vorgesehen ist, findet auch in diesem Jahr ein Sonderticketverkauf statt. Dieser ist am Mittwoch, 7. Dezember, ab 19. Uhr (Einlass ab bereits ab 18.45 Uhr) im Theater im Deutschen Haus. Es werden maximal vier Tickets pro Person abgegeben.

Mit dabei beim "Comedy/Kabarett Mixedabend" sind Kabarettist Helmut Sanftenschneider, moderiert und dem Publikum den Fürst der Finsternis (Martin Sierp), Lisa Catena (Schweizer Komikerin und Kolumnistin, Gewinnerin Kabarettkaktus) sowie Piero Masztalerz mit seiner Cartoon Comedy. Das Ticket für den Abend kostet ebenfalls 18 Euro (Schüler zahlen 14 Euro).

Das Theaterteam weist darauf hin, das Karten zu den Terminen "Am Ende der Welt" (Samstag, 7. Januar, 15 Uhr), Kurzfilmaufführung "Funkenflug Chronik einer Katastrophe" (Dienstag, 10. Januar, 19.30 Uhr) sowie zum Musik-Comedy Abend "I’m a Rocker" (Samstag, 28. Januar) mit dem Träger des Prix Pantheon, Gewinner des Deutschen Kleinkunstpreises und Ensemblemitglied der Lach- und Schießgesellschaft in München, Norbert Bürger und seiner Solofigur "Bürger from the Hell", ebenfalls bereits bei Natur- und Feinkost Hoppe, Telefon 07724/ 91 83 99 erhältlich sind.