St. Georgen Für fesselnde Predigten bekannt

St. Georgen/Tennenbronn. Mit 70 Jahren haben die Meisten das Berufsleben längst abgeschlossen. Doch für Pfarrer Paul Dieter Auer ist das noch kein Thema. Nach wie vor ist er mit so viel Energie bei der Arbeit, dass sich kaum jemand den Seelsorger als Rentner vorstellen kann. "Meine Tätigkeit als Pfarrer von St. Georgen und Tennenbronn macht mir noch immer großen Spaß", unterstreicht er.

Viel Freude macht ihm die Unterschiedlichkeit der beiden Gemeinden. "Ich bin Stadt- und Dorfpfarrer in einem. Die Strukturen in St. Georgen und Tennenbronn sind schon sehr verschieden, aber das macht auch einen großen Reiz aus". Zufrieden ist er mit der Zusammenarbeit der beiden Pfarreien, mit der gemeinsamen Arbeit in den Gremien wie Pfarrgemeinderat und Stiftungsrat. "Hier sind wir auf einem sehr guten Weg, den ich gerne noch weiter begleiten möchte".

Geboren wurde Paul Dieter Auer am 21. März 1947 in Freiburg, wo er zusammen mit einem Bruder und zwei Schwestern aufwuchs. Schon früh engagierte er sich in seiner Heimatpfarrei St. Martin in Freiburg. Nach dem Studium der Theologie in Freiburg und Würzburg wurde er am 19. Mai 1974 im Freiburger Münster zum Priester ge weiht. Es folgten Vikarsjahre in Malsch bei Ettlingen bis 1977 und anschließend in Waldkirch im Breisgau, ehe er 1979 seine erste Pfarrstelle in der Gemeinde St. Peter im Heidelberger Stadtteil Kirchheim antrat. 1986 kam er auf die Baar und war 13 Jahre lang Pfarrer von Geisingen und Gutmadingen. Im September 1999 folgte der Wechsel in die Bergstadt. Im Jahr 2013 wurde er zudem als Pfarrer von Tennenbronn ins Amt eingeführt. Seither ist er für die Seelsorgeeinheit St. Georgen-Tennenbronn mit insgesamt rund 6400 Katholiken zuständig.