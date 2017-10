St. Georgen Für den Neuen kein Sprungins kalte Wasser

St. Georgen. Donay wurde in Stuttgart geboren, wohnt aber seit 2009 im Schwarzwald. Da seine Lebensgefährtin in Sulgen wohnt, zog er dort hin. Sechs Jahre leitete er das Glatttal-Freibad in Dornhan, das er wie er sagt "ein bisschen aus dem Dornröschenschlaf holte".

Danach war er in den Freibädern in Tennenbronn und Spaichingen tätig. Knackpunkt sei gewesen, dass es sich eben nur um ein Freibad handle und er nicht das ganze Jahr über als Schwimmmeister tätig sein konnte. Das sei in St. Georgen anders.

Laut Stephan Fix, Amtsleiter für Finanzen und zentrale Dienste, hat St. Georgen nun drei Schwimmmeister: Donay, Sven Konopke und Bülent Dobruca.