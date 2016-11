St. Georgen Frieden fördern ohne Rüstung

St. Georgen. "Illusionen, Visionen und Utopien" – Gibt es Alternativen zur militärischen Sicherheitspolitik? Die evangelische Erwachsenenbildung und der ökumenische Arbeitskreis bieten in Kooperation mit dem Verein "Gläubige für den Frieden" diesen Vortrag am Donnerstag, 10. November, um 19.30 Uhr im Ökumenische Zentrum an.