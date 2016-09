St. Georgen. Das Floriansfest samt Hauptprobe feiert die Feuerwehr St. Georgen am Samstag, 24. September, und Sonntag, 25. September. Beginn ist am Samstag um 15.45 Uhr mit der Schauübung der Jugendfeuerwehr auf dem Roßberg anlässlich ihres 25-jährigen Bestehens. Ab 16.30 Uhr folgt die Hauptprobe der Feuerwehr am Hallenbad auf dem Roßberg. Am Sonntag, 25. September, locken ab 11 Uhr das Floriansfest und der Tag der offenen Tür im Gerätehaus an der Spittelbergstraße. Auch bei kühlem Wetter lädt das beheizte Gerätehaus zum Verweilen ein. Neben Getränken und Speisen gibt es ein Bungee-Trampolin und Kinderrundfahrten. Zudem wartet auf den Nachwuchs ein Programm mit Schminken und Spielstationen.