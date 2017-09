St. Georgen Feuerwehr übt am Technologiezentrum

St. Georgen. Die Hauptprobe der Feuerwehr ist am Samstag, 23. September, am Technologiezentrum. Einen Tag des Helfers gibt es am darauffolgenden Sonntag. Die traditionelle Hauptprobe der Feuerwehr St. Georgen beginnt am Samstag, 23. September, um 16.30 Uhr am Technologiezentrum im Bereich der Sommerauer Straße und der Leopoldstraße. Zuschauer sind willkommen.