St. Georgen Festival- Programm im Überblick

Sonntag, 4. September, 17 Uhr, Nikolauskirche Buchenberg: Solowerke für Geige und Cello von Johann Sebastian Bach. Darüber hinaus verschiedene Kompositionen aus der Feder von Bachs Söhnen. Es spielen Gesa Jenne-Dönneweg, Violine, Dirk Altmann, Klarinette, Hanno Dönneweg, Fagott, Karsten Dönneweg, Cello, Steffen Mark Schwarz, Orgel.

Montag, 5. September, 20 Uhr, Deutsches Phonomuseum, Moderne Musik Newears.Ensemble und Andi Erchinger: Dirk Altmann, Soloklarinettist des Radio-Sinfonieorchesters des SWR Stuttgart, zeichnet verantwortlich für dieses Programm. Mit dabei ist Komponist und Pianist Andi Erchinger sowie dessen musikalische Partnerin Sarah Lipfert (Gesang).

Dienstag, 6. und Mittwoch, 7. September, Jugendmusikschule, Workshop für Fagott solo und Klarinette solo: Dirk Altmann und Hanno Dönneweg spielen als Solobläser beim Radio-Sinfonie-Orchester Stuttgart des SWR. Die international erfahrenen Solisten, Orchester- und Kammermusiker geben in dem öffentlichen Workshop Erfahrungen an Schüler und Studenten weiter. Der Kurs findet in Zusammenarbeit mit der Jugendmusikschule St. Georgen-Furtwangen statt.

Dienstag, 6. September, 11 Uhr, Kursbeginn in der Jugendmusikschule. Mittwoch, 7. September, ab 10 Uhr Unterricht, ab 19 Uhr Abschlussvorspiel in der Jugendmusikschule. Anmeldung: 07724/49 68 oder E- Mail info@bergstadtsommer.de

Freitag, 9. September, 14 Uhr, Stadthalle, Kinderkonzert, Jazz für Kids: Musik für Kinderohren aller Altersstufen – vermittelt mit Witz und Fantasie. Verschiedenste Musikstile in ausgesuchter Qualität – von Barock bis Jazz. Kinder- und Volkslieder werden gemeinsam gesungen und gespielt. Es spielen Gesa Jenne-Dönneweg, Violine, Ull Möck, Piano, Beni Jud, Kontrabass, Obi Jenne, Schlagzeug und Moderation.

Freitag, 9. September, 20.30 Uhr, Forum am Bahnhof, "POP im FAB". Obi Jennes (Drums und Leader) Soul Diamonds bieten Smooth Jazz, R&B oder druckvollen Funk. Virtuosität und Spielfreude trifft auf platinausgezeichnete Songs. Es singt das Gesangsduo Fola Dada und Eva Leticia Padilla. Es spielen zudem Ull Möck, Keyboards, Klaus Graf, Saxofon, Beni Jud, Basses und Vocals.

Samstag, 10. September, 19 Uhr, Lorenzkirche, Abschlusskonzert Schwarzwald Kammerorchester: Höhepunkt des Bergstadtsommers mit dem Schwarzwald Kammerorchester. Das Ensemble unter der Leitung von Karsten Dönneweg führt die 4. Sinfonie von Johannes Brahms auf. Solist Hanno Dönneweg spielt gemeinsam mit Solistenkollegen des SWR-Radio-Sinfonie-Orchesters Mozarts Sinfonia "Concertante" und das Konzert für Fagott und Orchester.

Programm: Mozarts Konzert für Fagott und Orchester in B-Dur, KV 191, Sinfonie Concertante in Es-Dur, KV 296b. Brahms Sinfonie Nr. 4 in e-moll, Opus 98. Es spielen Hanno Dönneweg, Fagott, Anne Angerer, Oboe, Dirk Altmann, Klarinette, Wolfgang Wipfler, Horn, Schwarzwald Kammerorchester, Leitung Karsten Dönneweg.

Samstag, 10. September, 21 Uhr, Stadthalle: Schlussfeier mit "Come Sunday". Das Ticket des Abschlusskonzertes gilt auch für die Schlussfeier. Es spielen: Lukas Ebner, Piano, Verena Fichter, Bass, Lennard Fiehn, Saxofon, und Lucas Klein, Drums.