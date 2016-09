St. Georgen Feierstunde zum 25-jährigen Bestehen

St. Georgen. Seit 25 Jahren sichert die Jugendfeuerwehr den Bestand der Hauptabteilung. Über 50 Prozent der bisherigen Mitglieder der Nachwuchsabteilung sind heute aktiv in der Wehr.

Kleine Feier und Schauübung

In einer kleinen Feierstunde wird am Samstag, 24. September, um 14.30 Uhr das Jubiläum im Feuerwehrgerätehaus gewürdigt. Um 15.45 Uhr Schauübung der Jugendfeuerwehr auf dem Roßberg anlässlich geplant. Um 16.30 Uhr startet die Hauptprobe der Feuerwehr am Hallenbad. Am Sonntag, 25. September, beginnt um 11 Uhr das Floriansfest am Gerätehaus in der Spittelbergstraße.