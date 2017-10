St. Georgen Familienheim ist fit für die Zukunft

"Dieser Situation kann man nur mit dem Neubau von Wohnungen begegnen", sagte Merkle – und belegte Taten: In der Roten Gasse in Villingen sind in den vergangenen fünf Jahren 92 Wohnungen entstanden, zuletzt 38 Mikrolofts. In der Vom-Stein-Straße 52 in der Villinger Südstadt werden gerade weitere 18 Wohneinheiten für Menschen mit und oder Assistenzbedarf gebaut. Zudem wurde 2016 das Gebäude Brigachstraße 4 in Villingen gekauft.

Neubau in Bad Dürrheim

In Bad Dürrheim waren alle 35 neu gebauten Mietwohnungen sofort vermietet, 2018 werden Am Sonnenbühl weitere 50 erstellt. Nicht nur auf dem Heimatmarkt, auch in Tettnang und Tübingen baut die Familienheim derzeit – Dank ihres "überregional guten Rufes". Trotz der Neubauprojekte werden jährlich rund drei Millionen Euro in die Pflege der Bestände investiert, belegte Merkle.

Soziales Engagement nimmt bei der Familienheim großen Raum ein. Dafür wurde sie vom Wirtschaftsministerium mit dem Preis "Beispielhaftes Unternehmen" ausgezeichnet. Das Mitmachprogramm "Breite Mühle" füllt sich mit Terminen und Besuchern. Neu eingeführt wurde ein sich jährlich wiederholendes Handwerker­vesper.

Zehn Jahre währt die Kooperation mit der Diakon. Sehr eng sei die Zusammenarbeit mit der Stiftung Liebenau Teilhabe, die sich unter anderem in den Neubauprojekten Vom-Stein-Straße, Tettnang und Tübingen niederschlage.

Digitale Schließanlagen

Weit vorangeschritten sei man innerhalb der Verwaltung mit der Digitalisierung der Abläufe. Dem "papierlosen" Büro komme man immer näher, der inzwischen achtköpfige Regiebetrieb ist digital in das Bürosystem eingebettet. Derzeit sei man dabei, in allen Wohnungen eine digitale Schließanlage zu installieren.

Finanzvorstand Martin ­Renner legte die Zahlen vor. Kräftig stieg die Bilanzsumme durch die umfangreichen Investitionen in den eigenen Wohnungsbestand von 81,9 Millionen Euro im Vorjahr auf 88,7 Millionen Euro. Gleichwohl sei das Angebot an Wohnraum knapp, was die Mietpreise in die Höhe treibe, so Renner.

Mit Mietzinsen von fünf bis sechs Euro liege die Familienheim in Villingen-Schwenningen, St. Georgen und Bad Dürrheim jedoch deutlich unter dem jeweiligen Durchschnittspreis. Seine Schlussfolgerung: "Mehr genossenschaftlicher und kommunaler Wohnungsbau ist die beste Mietpreisbremse". Oberbürgermeister Rupert Kubon sagte in seinem Grußwort dafür Unterstützung zu und bezog sich dabei auch auf das Mangin-Gelände in Villingen.

Gemäß dem Genossenschaftsgesetz schied Herbert Deusch aus St. Georgen mit Vollendung seines 70. Lebensjahres aus dem Aufsichtsrat aus. Der Bauingenieur war von 1984 bis 1992 Mitglied des Gremiums zunächst in der Baugenossenschaft St. Georgen und blieb es nach der ­Fusion mit der Familienheim.

Deusch wurde dafür von Ralf Latus mit der vwb-Ehrennadel in Gold ausgezeichnet. Auf ihn folgt der 67-jährige Notariatsdirektor im Ruhestand, Hans Buddeberg aus Bad Dürrheim.